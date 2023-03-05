Назло критикам: как Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» и переписал историю РПЛ

Артём Дзюба оформил хет-трик и принёс победу «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом». Он открыл счёт по истечении получаса игры, а после перерыва отличился ещё дважды с интервалом в шесть минут. Попутно нападающий первым в истории преодолел отметку в 150 голов в Премьер-лиге и улучшил собственный рекорд по количеству хет-триков. Таким образом, лучший бомбардир сборной России не только доказал критикам, что не утратил голевого чутья, несмотря на полугодичный простой, но и сделал заявку на вызов в национальную команду.

Подписание Артёмом Дзюбой контракта с «Локомотивом» вызвало вопросы у некоторых отечественных любителей футбола. Существовали справедливые опасения, что нападающий после неудачного периода в Турции не сумеет вернуться на прежний уровень. К тому же в 34 года ему было крайне непросто быстро набрать оптимальную форму с учётом того, что последний официальный матч он провёл в начале октября. Однако в первых же встречах форвард показал, что ещё способен регулярно забивать по крайней мере в РПЛ.

Даже в кубковых противостояниях со «Спартаком» ветеран выглядел неплохо, хотя отличиться не сумел. Зато он старательно цеплялся за мячи и пытался действовать в подыгрыше. С новыми партнёрами Дзюбе не хватало взаимопонимания, но именно его активность едва не помогла железнодорожникам уйти от поражения в первой игре. Сам футболист упустил стопроцентный шанс в концовке, не попав по пустым воротам, и это можно было объяснить не лучшими кондициями. В ответной игре Артём таких моментов не имел, зато куда чаще находил передачами Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Особенно неплохо он чувствовал открывания юного воспитанника «Чертанова». Регулярно форвард смещался и на фланги, освобождая пространство одноклубникам.

Также по теме Идеальный альянс: почему подписание Дзюбы должно помочь «Локомотиву» перезагрузиться и спасти сезон Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. После паузы на полгода нападающий призван усилить атакующую...

Но куда более заметным событием стало большое интервью с четырёхкратным чемпионом России. Он нечасто обстоятельно общается с журналистами, но если делает это, то прямо говорит всё, что думает, не пытаясь смягчить риторику. Вот и его беседа с Нобелем Арустамяном произвела эффект разорвавшейся бомбы. Собеседник успел сделать с десяток громких заявлений: за обилие латиноамериканцев в составе назвал бывшую команду «Зенитом Рио-де-Жанейро», по итогам зимних переговоров с «Торпедо» раскритиковал Андрея Талалаева, обвинил Сергея Семака в нежелании вести неприятные разговоры, счёл агентов главным злом российского футбола и даже сравнил себя с Криштиану Роналду.

«У нас с ним есть реально сопоставимые вещи. Это действительно было интересно. Он в запас — и я в запас, он мимо заявки — я мимо заявки. Хотелось уже набрать ему и сказать: «Криш, amigo». Прекрасно понимаю, что масштабы разные, но есть какие-то параллели», — подчеркнул Дзюба.

Его признания вызвали как минимум недоумение, а как максимум — раздражение. Многие посчитали, что нападающий потерял связь с реальностью и перестал здраво оценивать собственные возможности. Однако спустя всего несколько дней Артём заставил замолчать всех критиков в матче с «Ростовом». Для «Локомотива» было крайне важно начать год с победы, чтобы оторваться от разошедшихся миром «Факела» и «Химок» и сократить отставание от потерпевшего поражение «Нижнего Новгорода».

И новичок, не забивавший в РПЛ почти год, фактически в одиночку принёс красно-зелёным ключевые три очка в борьбе за выживание. Причём нельзя сказать, что вся игра в этот вечер шла через него. По количеству касаний (28) и передач (16) он занял только десятую строчку в команде. Зато он прекрасно справился с прямыми обязанностями. Все три удара форварда в створ оказались результативными. В первом тайме он подправил мяч после неточного выстрела Наира Тикнизяна. На 58-й минуте подхватил мяч в штрафной и элегантно перебросил через выскочившего навстречу Сергея Песьякова. Наконец, Дзюба поставил точку, замкнув прострел с фланга на дальней штанге.

Показательно, что, забив третий, Артём отпраздновал его фирменным жестом Роналду. Теперь в карьере футболистов ещё больше общих черт: оба неудачно проявили себя в первой части нынешнего сезона и сменили чемпионат, оба дали громкое интервью и затем на новом месте принялись много забивать.

Роднит игроков и большое количество рекордов, хотя португалец устанавливает их на другом уровне. Например, россиянин стал первым спортсменом, преодолевшим планку в 150 голов в РПЛ. Теперь в его активе 151, и он на 11 опережает ближайшего преследователя, Олега Веретенникова. Также форвард остаётся недостижимым в лиге по количеству хет-триков (шесть). Более того, он стал лишь третьим футболистом, отличившимся столько в дебютном матче за новую команду в Премьер-лиге. Ранее это удавалось Андресу Дрейеру («Рубин») и Юре Мовсисяну («Спартак»).

Показательно, что всё это пришлось на противостояние с Валерием Карпиным, с которым у нападающего сложились непростые отношения ещё в «Спартаке». При нём воспитанник клуба дважды был вынужден уходить в аренду. Конфликт сохранялся и после перехода в «Зенит». По признанию спортсмена в том же интервью, несколько лет назад они едва не подрались при встрече. Неудивительно, что он всегда пытался огорчить «Ростов» и суммарно забил в ворота южан восемь мячей после прихода туда нелюбимого наставника. Причём в 2019-м Дзюба также оформил хет-трик. Тогда его хет-трик помог «Зениту» добиться разгромной победы — 6:1.

«Георгича огорчить — дело обязательное. Заменили по делу, ушиб получил, Виктор Мелёхин пяткой в колено попал. Четвёртый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться», — признался форвард после финального свистка.

Но куда важнее, что Дзюба ярко проявил себя в матче с наставником сборной России. Тема национальной команды заняла особое место в его нашумевшем интервью. Он признался, что после назначения в 2021-м Карпин провёл с ним беседу, в ходе которой все противоречия были улажены. Специалист якобы изъявил желание вызывать опытного футболиста, а тот готов был приезжать.

Но не обошлось и без серьёзной критики. По мнению нападающего, сборная провела крайне невразумительные товарищеские встречи в прошлом году, а футболисты в них не демонстрировали должной самоотдачи.

«Меня это злит. Не вызвали — я спокоен. Но мне не нравится безволие, непонятно, как на это смотреть. Люди в первый раз выходят на поле под флагом страны и должны умирать, а они играют с таким одолжением... Кого они там победить не могут? Кыргызстан? Узбекистан? Ну что это такое»? — сетовал форвард.

Артём также подчеркнул, что готов и хочет сыграть в ближайшем контрольном матче с Ираном в марте. И, кажется, его приглашение действительно пойдёт на пользу всем. Во-первых, это привлечёт интерес к самому коллективу. Игры с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном не вызвали интереса у болельщиков особенно с учётом не самой яркой игры и низкой результативности. Приезд же ветерана гарантированно привлечёт к ней дополнительное внимание.

Сам Карпин получит предельно мотивированного подопечного, который, в отличие от некоторых других, будет гореть желанием выкладываться на полную даже не в официальных встречах, а заодно потребует такого же отношения к делу от партнёров. К тому же тренер наконец сумеет оставить в прошлом конфликт с нападающим и доказать, что стал опытнее и научился примиряться с игроками.

Ну а в мотивации самого Дзюбы сомневаться не приходится, ведь перед ним стоит ясная и чёткая цель — побить очередной рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории сборной. В настоящий момент он с 30 голами делит лидерство по этому показателю с Александром Кержаковым.