Аршавин: Дзюба в матче с «Ростовом» использовал «детские ошибки» соперника

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Дзюба, ставший главным героем матча, использовал две детские ошибки игроков «Ростова», а «Локо» заслуженно победил», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, пока игроки «Ростова» находятся не в лучшей физической форме, а класс у них не самый большой.

«Такое впечатление, когда из надутого шара воздух уходит», — добавил Аршавин.

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ. Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной.