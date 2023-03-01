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Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной

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Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.
Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной
  • РИА Новости

«Дзюба — настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию», — цитирует Монсона «РБ Спорт»

Футболист 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи. В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона. 

1 марта Дзюба рассказал о своей политической позиции и заявил, что является патриотом России, добавив: «Хоть убейте, до конца буду за свою страну».

Ранее Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

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