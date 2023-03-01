Дзюба: я полностью за своего президента, я — патриот

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей политической позиции.

«Я верю в свою страну, я — патриот, я люблю Россию. История рассудит всё. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Я не скрываю этого. Верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Он добавил, что счастлив жить в стране, где есть мама и папа. Игрок отметил, что сейчас появляется много мифических персонажей, например небинарные личности. По словам футболиста, ему нравится, что в России другие ценности.

Ранее Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом».