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Дзюба: я полностью за своего президента, я — патриот

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей политической позиции.
Дзюба: я полностью за своего президента, я — патриот
  • РИА Новости

«Я верю в свою страну, я — патриот, я люблю Россию. История рассудит всё. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Я не скрываю этого. Верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

Он добавил, что счастлив жить в стране, где есть мама и папа. Игрок отметил, что сейчас появляется много мифических персонажей, например небинарные личности. По словам футболиста, ему нравится, что в России другие ценности.

Ранее Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом».

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