Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я очень рад. В моменте ты понимаешь, что это терпение... Как должно было, так и происходит. «Локомотив» — большой клуб, хоть сейчас и в непростой ситуации. Это интересный вызов», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Он добавил, что летом видел себя в зарубежном клубе, но сейчас оптимальный вариант для него — выступление в России.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее Константин Генич заявил, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне.