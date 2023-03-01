Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Я очень рад. В моменте ты понимаешь, что это терпение... Как должно было, так и происходит. «Локомотив» — большой клуб, хоть сейчас и в непростой ситуации. Это интересный вызов», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.
Он добавил, что летом видел себя в зарубежном клубе, но сейчас оптимальный вариант для него — выступление в России.
Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.
В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.
Ранее Константин Генич заявил, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне.