Генич считает, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне
«Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». Свои пять-шесть мячей он точно забьёт», — цитирует Генича «РБ Спорт».
Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.
В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.
Ранее Анзор Кавазашвили оценил перспективы Дзюбы и «Локомотива» с Михаилом Галактионовым.