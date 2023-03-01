Генич считает, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне

Комментатор Константин Генич оценил шансы нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». Свои пять-шесть мячей он точно забьёт», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее Анзор Кавазашвили оценил перспективы Дзюбы и «Локомотива» с Михаилом Галактионовым.