Кавазашвили оценил перспективы Дзюбы и «Локомотива» с Галактионовым

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер Михаил Галактионов приведёт «Локомотив» к высоким результатам.

«Локомотив» под руководством тренера Галактионова возрождается. Присутствие Дзюбы и Смольникова полностью видоизменило рисунок столичного клуба. Они стали играть намного рациональнее, красивее, самоотверженнее и полезнее. У Артёма впереди много хороших матчей, он не сможет стоять на поле, потому что не будет позорить своё имя», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

В ответном матче красно-белые также нанесли поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Красно-зелёные продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поделился мнением о влиянии Дзюбы на игроков команды.