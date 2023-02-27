Лантратов рассказал о влиянии Дзюбы на футболистов «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поделился мнением о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на игроков команды.

«Стал ли Дзюба лидером в раздевалке? Безусловно. Для многих ребят он уже такой дядька — опытный и поигравший. Команда только выигрывает от того, что он вместе с нами», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее пресс-атташе «Волги» Олег Савинов подтвердил информацию о том, что ульяновский клуб хотел подписать Дзюбу.