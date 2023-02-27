В «Волге» подтвердили информацию об интересе к Дзюбе

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов подтвердил информацию о том, что ульяновский клуб хотел подписать форварда Артёма Дзюбу.

«Была такая заинтересованность, но далеко эта история не зашла. Нам очень хотелось сделать красивую историю, но факт таков — Дзюба не приехал», — цитирует Савинова Sport24.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России.