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В «Волге» подтвердили информацию об интересе к Дзюбе

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Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов подтвердил информацию о том, что ульяновский клуб хотел подписать форварда Артёма Дзюбу.
В «Волге» подтвердили информацию об интересе к Дзюбе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Была такая заинтересованность, но далеко эта история не зашла. Нам очень хотелось сделать красивую историю, но факт таков — Дзюба не приехал», — цитирует Савинова Sport24.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России.

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