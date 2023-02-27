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Колыванов оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил шансы Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.
Колыванов оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Дзюбе сначала надо заиграть в «Локомотиве». Сколько он уже без футбола? Полгода, больше? Давайте серьёзные вопросы задавать. Его возвращение в сборную маловероятно. Почти 35 лет человеку. Шансов почти нет. Он уже столько отдал сборной, спасибо ему огромное. Смысл? Подумайте сами», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля.

22 февраля он провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России.

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