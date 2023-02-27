Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об Артёме Дзюбе.

«Возвращение Дзюбы — это хорошо для российского футбола? Конечно, хорошо.

Может ли он получить вызов в сборную? Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля.

22 февраля он провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов оценил дебют Дзюбы за столичный «Локомотив».