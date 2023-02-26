Шалимов — о дебюте Дзюбы за «Локо»: Артём зимой хорошо потренировался индивидуально

Бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов оценил дебют форварда Артёма Дзюбы за столичный «Локомотив» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме. Но задача нападающего — голы, со всем остальным справятся другие», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По его мнению, у экс-футболиста сборной России было два явных голевых момента — удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот.

«Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча», — заключил Шалимов.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».















