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Дзюба признался, что не общается с Семаком

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об отношениях с главным тренером санкт-петербургского клуба Сергеем Семаком.
Дзюба признался, что не общается с Семаком
  • Gettyimages.ru

«Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и всё. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно всё сказать в лицо», — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

Он предположил, что тренер не может самостоятельно формировать состав.

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» по причине окончания действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но уже в ноябре расторг соглашение, вернулся в Россию, а в 2023 году подписал контракт с «Локомотивом».

Ранее Константин Генич заявил, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне.

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