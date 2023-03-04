Дзюба — о хет-трике в ворота «Ростова»: огорчить Георгиевича — дело обязательное

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своём хет-трике в ворота «Ростова» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича — всегда дело обязательное», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

Кроме того, Дзюба является рекордсменом РПЛ по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Бывший форвард сборной России оформил хет-трик впервые за 470 дней.

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».