Губерниев: Дзюба — парень рукастый, поможет «Локомотиву»
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«Дзюба, Дзюба, это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый, многое может! И «Локомотиву» поможет!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Игрок забил три гола в дебютном матче за московский клуб.
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Таким образом, «Локомотив» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ростов» — третий (35 очков).
Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней.