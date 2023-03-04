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Губерниев: Дзюба — парень рукастый, поможет «Локомотиву»

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Губерниев: Дзюба — парень рукастый, поможет «Локомотиву»
  • Gettyimages.ru

«Дзюба, Дзюба, это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый, многое может! И «Локомотиву» поможет!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Игрок забил три гола в дебютном матче за московский клуб.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Локомотив» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ростов» — третий (35 очков).

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней.

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