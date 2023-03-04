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Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отметился третьим голом в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
  • Gettyimages.ru

Игрок отметился голами на 33-й, 57-й и 64-й минутах матча. Для россиянина эта игра дебютная в составе «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В последний раз 34-летний футболист забивал три мяча в игре РПЛ с «Пари НН» (5:1), которая прошла 19 ноября 2021 года. Тогда Дзюба выступал за «Зенит». С тех пор форвард не отличался в матчах чаще одного раза.

В зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. До этого он выступал за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», «Спартак». 

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».

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