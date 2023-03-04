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Дзюба заявил, что его мотивирует свист болельщиков в его адрес

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на свист со стороны болельщиков в матче чемпионата России с «Ростовом».
Дзюба заявил, что его мотивирует свист болельщиков в его адрес
  • Gettyimages.ru

«Свист болельщиков? Пусть кричат, подтрунивают, меня это только мотивирует. Кто-то кричит: «Какой рукой делаешь?», а я показываю — двумя», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий победителей Артём Дзюба оформил хет-трик на 33-й, 57-й и 64-й минутах матча. Игрок был признан лучшим во встрече.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

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