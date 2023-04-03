Кечинов: теперь «Спартаку» надо делать ставку на Кубок России

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

«Процентов на 90 про чемпионство можно забыть. Хоть в футболе и бывает всякое, это не тот случай. Так что ставку надо действительно делать на кубок. Это титул, пусть он сейчас не даёт ничего в смысле еврокубков. Но всё равно выиграть трофей — почётно», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

При этом шестикратный чемпион «Спартака» подчеркнул, что «любая уважающая себя команда должна качественно играть на два фронта».

«Чтобы не было такого, что на чемпионат берегут силы, всё оставляя на кубок», — заключил он.

Столичный клуб в матче 21-го тура сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» (41 очко) занимает третье место. Лидирует в РПЛ петербургский «Зенит» (51). На втором месте располагается «Ростов» (44).

Красно-белые 4 апреля в гостях во втором матче 1/2 финала Кубка России сыграют в Екатеринбурге с «Уралом». Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Промес избежал серьёзной травмы в матче с «Ахматом».





