В «Спартаке» заявили, что Промес избежал травмы в матче с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о состоянии полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«У Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник пропустит не менее двух-трёх недель из-за травмы икроножной мышцы.

Промес вышел на поле в матче с «Ахматом» на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Через несколько минут вместо Промеса на поле появился Кейта Бальде.

Нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). На его счету 102 мяча за красно-белых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Георгия Джикии.