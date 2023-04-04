Канчельскис оскорбил Гогниева после его отставки из «Химок»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об увольнении из «Химок» Спартака Гогниева.

«У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Для меня его отставка — не новость. Если таких, как он, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем деградировать. Поведение Гогниева — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

В 21-м туре РПЛ «Химки» уступили «Краснодару» со счётом 0:6, потерпев самое крупное поражение в истории клуба в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Спартаку Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».