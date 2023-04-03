Губерниев — о Гогниеве: он недоразумение российского футбола

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Спартаку Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».

«Он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС. Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее гендиректор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб и Гогниев расстались без конфликтов.