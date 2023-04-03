Губерниев — о Гогниеве: он недоразумение российского футбола
- РИА Новости
«Он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС. Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
Ранее гендиректор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб и Гогниев расстались без конфликтов.