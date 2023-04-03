Гендиректор «Химок» заявил, что клуб мирно расстался с Гогниевым
- РИА Новости
«Со Спартаком Гогниевым расторгли договор на обоюдных условиях. Клуб и специалист договорились о расставании. Обоюдно, мирно и без конфликтов разошлись», — приводит слова Оленева РИА Новости.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.
Ранее в «Химках» сообщили, что на одной из домашних игр разыграют автомобиль среди болельщиков.