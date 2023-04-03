Гендиректор «Химок» заявил, что клуб мирно расстался с Гогниевым

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб и Спартак Гогниев расстались без конфликтов.
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб мирно расстался с Гогниевым
  • РИА Новости

«Со Спартаком Гогниевым расторгли договор на обоюдных условиях. Клуб и специалист договорились о расставании. Обоюдно, мирно и без конфликтов разошлись», — приводит слова Оленева РИА Новости.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее в «Химках» сообщили, что на одной из домашних игр разыграют автомобиль среди болельщиков.

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