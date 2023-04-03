В «Химках» сообщили, что на одной из домашних игр разыграют автомобиль среди болельщиков

В пресс-службе «Химок» рассказали, что подмосковный клуб планирует провести розыгрыш призов среди болельщиков.

«Условия участия: приходя на домашний матч, болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Напомним, что в 21-м туре «Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

«Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном увольнении главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева.