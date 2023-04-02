Садыгов о возможной отставке Гогниева: решения не должны приниматься на эмоциях

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном увольнении главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева.

«Все решения должны приниматься не на эмоциях. В футболе всё 50 на 50, кто‑то выигрывает, а кто‑то нет. Если будет какое‑то решение касательно главного тренера — мы сообщим», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Встреча между «Химками» и «Краснодаром» в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0 в пользу краснодарского клуба.

«Краснодар» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» занимают 15-е место (13 очков).

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели самое крупное поражение в РПЛ в истории клуба.