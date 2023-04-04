Габулов объяснил, что помешало Гогниеву выстроить игру в «Химках»

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал увольнение тренера Спартака Гогниева из подмосковных «Химок».
Габулов объяснил, что помешало Гогниеву выстроить игру в «Химках»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Здесь я буду говорить только про футбольную и психологическую составляющую. Что касается неё, то состояние команды оставляет желать лучшего. При этом футболисты собрались неплохие и эпизодами команда показывала хороший футбол. Дело в том, что футболисты «Химок» угодили в психологическую яму, в которую легко попасть в ситуации, когда ты не побеждаешь уже очень давно. Это и помешало Гогниеву выстроить игру. Он не смог привести команду в чувство.

На это и повлиял негативный фон, который сконцентрировался вокруг «Химок». Что касается его идей — они интересны. Но в данной ситуации они были не к месту. Им кровь из носу нужны были очки, а чтобы их набирать, нужно выбирать более рациональные тактики и схемы. Безусловно, эксперименты были интересными, порой мы видели зрелищный футбол, но это работает в сыгранной команде, где нет давления и негативного фона. Поэтому и не получилось реализовать те тренерские идеи, с которыми пришёл Гогниев», — сказал RT бывший вратарь сборной России.

Ранее Габулов отреагировал на назначение тренера Сергея Юрана в «Пари Нижний Новгород».

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