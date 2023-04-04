Габулов: если Юран сможет провести нужную работу, дела «Пари НН» наладятся

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на назначение тренера Сергея Юрана в «Пари Нижний Новгород».
Габулов: если Юран сможет провести нужную работу, дела «Пари НН» наладятся
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Для «Пари НН» это определённо хорошая кандидатура. У Юрана всё-таки есть опыт по спасению команд. Год назад у него была аналогичная ситуация — когда мы приглашали его в «Химки» и он смог решить поставленную задачу. На мой взгляд, там даже хуже было. Сейчас «Пари НН» вполне бойцовская и конкурентоспособная команда, у них хороший состав. И если Юран сможет провести нужную работу, то дела у команды наладятся. При этом я бы не стал называть Сергея антикризисным менеджером. Нужно понимать, что футбольный коллектив и команда в целом — это достаточно сложный механизм, с которым не каждый человек сможет справиться. Здесь всё индивидуально. Получится ли у Юрана — увидим», — сказал RT вратарь.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил назначение Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

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