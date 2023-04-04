Ловчев — о назначении Юрана в «Пари НН»: он интересный тренер

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Будем говорить так: тренер — это опыт. Сейчас нет таких специалистов, какие были в мои молодые годы, таких как Бесков, Лобановский, Симонян, Качалин. Это тренеры, которые работали по 30 лет. Сейчас всех ставят, а через полгода снимают, как в «Химках» это происходит, как в «Пари НН». Существует целая плеяда таких тренеров: Рашид Рахимов, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев. У кого-то где-то получается какое-то время, а потом всё идёт на спад. Юран — один из таких тренеров. Он, несомненно, знающий человек, у которого неплохо выходило в «Химках», и мне до сих пор непонятно, за что его уволили. Поэтому тут вопрос ещё, в какую команду он приходит, как там тратятся деньги на покупку игроков, какой вектор развития и, главное, как там относятся к тренерам. Нельзя говорить «у него получится, потому что он Юран». Я так сказать не могу. Но то, что он интересный тренер, — это без сомнения», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Евгений Ловчев высказался об игре сборной России.