Узнать больше

Ловчев — об игре сборной России: они ниже среднего не только по игровым показателям, но и по характеру

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России.
Ловчев — об игре сборной России: они ниже среднего не только по игровым показателям, но и по характеру
  • РИА Новости

«Если смотреть на вещи более глобально, то проблема не в том, что клубный футбол как таковой упал у нас в стране. На мой взгляд, основная проблема заключается в отношении к воспитанию российских футболистов. Сегодня у Карпина совершенно молодой состав. Он их просматривает. Но я думаю, что эти игроки не соответствуют европейскому уровню, они ниже среднего не только по игровым показателям, но и по характеру.

Футболист должен выходить и показывать, что он сильнейший. Их можно назвать полукровками по большому счёту. И вместо того, чтобы воспитывать в них характер, Карпин начинает дурить народ в интервью после матчей. Поэтому Матыцин решил открыть ему глаза», — заявил Ловчев RT.

26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в товарищеском матче. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Ловчев прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина в адрес Валерия Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить