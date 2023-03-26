Ловчев — об игре сборной России: они ниже среднего не только по игровым показателям, но и по характеру

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России.

«Если смотреть на вещи более глобально, то проблема не в том, что клубный футбол как таковой упал у нас в стране. На мой взгляд, основная проблема заключается в отношении к воспитанию российских футболистов. Сегодня у Карпина совершенно молодой состав. Он их просматривает. Но я думаю, что эти игроки не соответствуют европейскому уровню, они ниже среднего не только по игровым показателям, но и по характеру.

Футболист должен выходить и показывать, что он сильнейший. Их можно назвать полукровками по большому счёту. И вместо того, чтобы воспитывать в них характер, Карпин начинает дурить народ в интервью после матчей. Поэтому Матыцин решил открыть ему глаза», — заявил Ловчев RT.

26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в товарищеском матче. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Ловчев прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина в адрес Валерия Карпина.