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Ловчев — о заявлении Матыцина: Карпин незрелый человек, который занимает государственную должность

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Ловчев — о заявлении Матыцина: Карпин незрелый человек, который занимает государственную должность
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«У меня сложные отношения с Карпиным. Возможно, что я его где-то не понимаю. Тем не менее мы живём в такое время, что сборная России не может играть так, как она играла последние матчи. После них он выходит к журналистам, к камерам. И вместо того, чтобы донести до игроков через прессу то, что так играть нельзя, он начинает их оправдывать, отмазываться. Это по-мальчишески.

Это незрелый человек, который сейчас занимает государственную позицию. А если не брать в расчёт спортивную квалификацию, то Карпин на 100% негосударственный человек. С точки зрения понимания, в какое время мы сейчас живём и что нужно делать со сборной страны. Именно с этой точки зрения сказал Матыцин. Поэтому, когда ты занимаешь пост главного тренера сборной, ты должен не высказывать свои личные переживания «выиграли — проиграли», «уволят — не уволят». Ты государственный человек, будь добр соответствовать», — заявил Ловчев RT.

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России, а Олег Матыцин резко отреагировал на его слова.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина.

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