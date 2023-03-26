Кавазашвили согласился со словами Матыцина о Карпине: свято место пусто не бывает

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.

«Я абсолютно согласен с Олегом Матыциным. Карпин, безусловно, высочайший профессионал, но надо понимать, что никто его не заставлял быть главным тренером национальной сборной. Мало того, РФС пошёл на все условия, которые запросил Карпин: согласились на вариант с совмещением должностей — в сборной и в «Ростове». Позже он понял, что перспективнее быть главным тренером сборной России, потому что это всегда почётнее и престижнее, чем в клубе. Это естественно.

В наше время, в Советском Союзе, назначение главного тренера сборной команды страны было настолько важным, что этот вопрос обсуждали на уровне ЦК партии. И сейчас это не менее важная должность. Так что на этапе назначения Валерию Георгиевичу дали карт-бланш, выполнили все его условия. Но когда наш спорт погрузился в борьбу с трудностями отстранения, когда сама сборная столкнулась с трудностями, которые возникли при проведении контрольных товарищеских матчей, ему задали закономерный вопрос: сможет ли он использовать это непростое время для развития наших игроков, чтобы в будущем они смогли показать высокий уровень на международной арене? Сможет ли он воспитать сильное поколение российских футболистов? И он начинает в этой ситуации дёргаться и волноваться. Ему этого нельзя делать.

Если ты взялся, то, извини, дорогой, работай до конца. А если не хочешь, то тогда уйди официально. Свято место пусто не бывает», — заявил Кавазашвили RT.

Напомним, что Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера.

Ранее жена Карпина Дарья прокомментировала слова Матыцина в адрес мужа.