Жена Карпина — о критике Матыцина в адрес мужа: откуда другие знают, как ему надо себя вести?

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья прокомментировала слова министра спорта Олега Матыцина в адрес мужа.

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич — значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать», — приводит слова Карпиной «Спорт-экспресс».

Напомним, что Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера сборной России.

26 марта состоится товарищеский матч сборных России и Ирака. Он пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев заявил, что у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу.