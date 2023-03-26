Гаджиев: у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил работу Валерия Карпина на посту наставника сборной России по футболу.

«Карпину надо работать, он нормально справляется. Его ответ связан с каверзным вопросом журналиста. У него есть достоинство, он может ответить, что у него есть клуб, где он хорошо работает», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Экс-тренер сборной России подчеркнул, что у Карпина нет «оснований, чтобы уходить».

«Даже несмотря на то, что игры складываются не лучшим образом. Видно, что просматривается большая группа молодых и перспективных игроков, из основного костяка постоянно играют два-три человека», — добавил Гаджиев.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист возглавляет национальную команду с 2021 года. Сборная России в четырёх последних товарищеских матчах одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россияне 23 марта в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.