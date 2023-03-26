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Гаджиев: у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу

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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил работу Валерия Карпина на посту наставника сборной России по футболу.
Гаджиев: у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу
  • AFP

«Карпину надо работать, он нормально справляется. Его ответ связан с каверзным вопросом журналиста. У него есть достоинство, он может ответить, что у него есть клуб, где он хорошо работает», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Экс-тренер сборной России подчеркнул, что у Карпина нет «оснований, чтобы уходить».

«Даже несмотря на то, что игры складываются не лучшим образом. Видно, что просматривается большая группа молодых и перспективных игроков, из основного костяка постоянно играют два-три человека», — добавил Гаджиев.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист возглавляет национальную команду с 2021 года. Сборная России в четырёх последних товарищеских матчах одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россияне 23 марта в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1). 

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.

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