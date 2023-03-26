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Консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани считает, что футбольный матч отразит дружбу народов

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Консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака по футболу в Санкт-Петербурге.
Консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани считает, что футбольный матч отразит дружбу народов
  • РИА Новости

«Это показательная игра, которая отразит дружбу народов Ирака и России. Это больше чем победа или поражение, самое главное — доброе отношение между нашими спортсменами», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, дипломатические отношения между Россией и Ираком длятся больше 60 лет.

«Будет прекрасный день, радостный день и для наших, и для ваших болельщиков. Надеемся, что получится хорошая и интересная игра», — добавил Ал-Кинани.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Россия занимает 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ирак располагается на 68-й строчке.

Ранее Валерий Карпин ответил, к какому матчу было легче готовиться — с Ираном или Ираком.

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