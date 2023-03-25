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Карпин о подготовке к матчам: у нас больше информации по Ираку, чем по Ирану

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, к какому матчу было легче готовиться — с Ираном или Ираком.
Карпин о подготовке к матчам: у нас больше информации по Ираку, чем по Ирану
  • РИА Новости

«Про Иран мы ничего не знали, потому что только назначили главного тренера, даже про расстановку и игру при стандартах — вообще ничего. Смотрели только игры того тренера в клубах.

С Ираком попроще с этим делом. Пять матчей при новом тренере провели, и всё просмотрели. Они используют либо схему 4-2-3-1 или 5-3-1-1. Но схемы не играют в футбол. Зацикленность на них приводит к тому, что забываешь об игроках. Информации больше по Ираку, чем по Ирану», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Ирак состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — 18:00 мск.

23 марта Россия и Иран на стадионе «Азади» в Тегеране сыграли вничью — 1:1.

Ранее Карпин сообщил, что вратарь Александр Селихов пропустит товарищеский матч с Ираком.

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