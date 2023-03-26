Узнать больше

Матыцин — о словах Карпина: выражение безразличия в спорте — дорога в никуда

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал высказывание Валерия Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу.
Матыцин — о словах Карпина: выражение безразличия в спорте — дорога в никуда
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Каждое сказанное слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он подчеркнул, что «главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны».

«Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения», — добавил глава Минспорта.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист возглавляет национальную команду с 2021 года. Сборная России в четырёх последних товарищеских матчах одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россияне 23 марта в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1). 

Ранее бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев завил, что у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить