Матыцин — о словах Карпина: выражение безразличия в спорте — дорога в никуда

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал высказывание Валерия Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу.

«Каждое сказанное слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он подчеркнул, что «главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны».

«Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения», — добавил глава Минспорта.

Карпин накануне дал понять, что в случае поражения от Ирака готов уйти с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист возглавляет национальную команду с 2021 года. Сборная России в четырёх последних товарищеских матчах одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россияне 23 марта в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Ранее бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев завил, что у Карпина нет оснований, чтобы уходить из сборной России по футболу.