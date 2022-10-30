В бессильной злобе: почему срыв Гогниева в матче с «Динамо» может стать предвестником его скорой отставки

Спартак Гогниев стал главным действующим лицом матча 15-го тура РПЛ с участием «Динамо» и «Химок». Тренер гостей по ходу первого тайма отправил домой заменённого Дениса Глушакова, а в перерыве был удалён за споры с судьёй. Затем он накричал на журналиста, а в концовке эмоционально отпраздновал на трибуне гол престижа Ильи Садыгова. Вместе с тем подмосковный коллектив оказался разгромлен во второй встрече чемпионата страны подряд. Всего же в 11 играх под руководством молодого специалиста красно-чёрные потерпели девять поражений и не одержали ни одной победы.

Матч 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки» получился богатым на события. Команды забили на двоих семь мячей. Ярослав Гладышев оформил дубль за три минуты, выйдя на замену в концовке, а игроки подмосковного коллектива допустили целый ряд грубейших ошибок.

Однако непосредственно игру затмило поведение Спартака Гогниева. Наставник гостей — человек весьма эмоциональный, и второй разгром подряд вызвал у него настоящий нервный срыв.

После того как хозяева открыли счёт, специалист начал предъявлять претензии судье Яну Бобровскому и получил жёлтую карточку. Далее пламя только разгоралось. Второй гол бело-голубых побудил его заменить капитана Дениса Глушакова. Тот сразу отправился в раздевалку, а наставник жестом призвал его отправляться домой.

В перерыве рулевой окончательно потерял контроль над собой. Выговорив что-то рефери, он увидел перед собой второй «горчичник». Тут же он накричал на стюарда, снимавшего его на телефон, а в подтрибунном помещении обратился к корреспонденту «Матч Премьер» Сергею Дурасову с нецензурной бранью. Гогниев остался недоволен заданным ему ещё перед матчем вопросом.

«На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи», — высказывал он журналисту.

Второй тайм Спартак смотрел уже из ложи прессы, но и там не сдерживал эмоций. Когда Илья Садыгов на 93-й минуте реализовал пенальти и установил окончательный счёт на табло — 1:6, тренер вскочил на ноги, победно затряс кулаками и ударил по спинке кресла ладонью. Позже он объяснил свою реакцию.

«Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает, потому что психологическое состояние одно. Замены влияют на игру. Джамбулат Дулаев из Второй лиги вышел, сделал пенальти, Данил Казанцев. Они не потерялись и хорошо выглядели на этом уровне. Идёт становление команды», — приводит его слова «Матч ТВ».

К сожалению, приход импульсивного молодого тренера, который едва не вывел «Аланию» в РПЛ, пока не приносит плодов. Под его руководством команда провела 11 матчей, а этого вполне достаточно, чтобы делать выводы. Статистика говорит сама за себя: в 11 встречах во всех турнирах «Химки» не одержали ни одной победы. Они всего дважды разошлись с соперниками миром и потерпели девять поражений.

Подмосковный коллектив практически потерял шансы на выход из группы в Кубке России и опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата страны. И если поначалу он ещё сохранял боеспособность и даже отобрал очки у «Крыльев Советов» и «Факела», то в последних матчах развалился, уступив «Спартаку» и «Динамо» с общим счётом 1:11.

Настоящий бич красно-чёрных — оборона, под руководством Гогниева пропустившая 28 мячей. В большей части игр специалист задействовал схему с тремя центральными защитниками, которую использовали Сергей Юран и Николай Писарев, однако затем вынужден был отказаться от неё и перейти на «4-3-3».

Причиной послужил вывод из основного состава незаменимых до того Дмитрия Тихого и закрывавшего левый фланг Брайана Идову. Также по неизвестным причинам выпал из обоймы капитан Егор Данилкин. В их отсутствие наставник пробовал в деле практически не игравшего до того в Премьер-лиге Ираклия Чежию, Алексея Никитина, Захара Волкова и Артура Чёрного, регулярно меняя сочетания. Ротация не прибавила надёжности. Во встрече с «Динамо» Гогниев вернулся к расстановке с тремя ЦЗ, но его подопечные пропустили шесть.

Специалист во многом оказался заложником своего желания поставить аутсайдеру современный футбол. Он хочет, чтобы его подопечные при потере мяча прессинговали, а линия обороны поднималась высоко, создавая искусственный офсайд. Вот только действиям защитников не хватает слаженности, и оппоненты регулярно убегают им за спины. В противостояниях с «Динамо» и «Спартаком» такое происходило постоянно.

Другое спорное решение Гогниева — замена вратаря. Он отправил в запас одного из лучших голкиперов прошлого сезона Илью Лантратова, который летом едва не перешёл в «Зенит», и сделал ставку на Виталия Гудиева по той причине, что тот лучше играет ногами. Наставник требует от подопечных начинать атаки передачами низом от собственных ворот, а не просто выносить мяч вперёд.

Пока это приводит лишь к грубейшим помаркам. Например, в матче с красно-белыми Никитин отдал слишком слабый пас Гудиеву, и Шамар Николссон, совершив перехват, обыграл голкипера и удвоил преимущество москвичей в счёте. А в игре с «Динамо» грубо ошибся уже сам Виталий, на 11-й минуте выложивший мяч Муми Нгамалё.

Вместе с тем игра красно-чёрных в атаке заслуживает тёплых слов. Они стремятся больше владеть мячом и уже поднялись на шестое место в лиге по этому показателю (52,2 %). Причём на чужой половине подмосковный коллектив старается плести красивые комбинации в одно касание. А при потере аутсайдер сразу включает прессинг и неслучайно является одним из лучших в РПЛ по PPDA (число выполненных соперником передач до вступления в отбор) — 9,37.

Зачастую ему откровенно не сопутствует удача. Особенно показательной в этом плане получилась встреча со «Спартаком», в которой «Химки» владели мячом 58% времени, нанесли пять ударов в створ и подали десять угловых, но так и не смогли распечатать Александра Селихова. Не хватает и забивного форварда. Регулярно попадающий в основу Александр Руденко в текущем розыгрыше национального первенства отличился всего дважды, причём лишь раз — с игры.

Несмотря на удручающие результаты и тренер, и руководство настроены на продолжение сотрудничества. Инвестор «Химок» Туфан Садыгов назвал кредит доверия специалисту безлимитным. Тот также уверен, что ситуацию можно исправить.

«Есть чудеса и есть реалии. Как тренер я верю в чудеса. Если каждый сыграет на своём уровне, на 101%, мы выиграем эти матчи. Результаты очень плохие, много пропускаем. Надо признаться, мы очень неважно готовы. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребём, если дадут возможность сделать из команды конфетку», — пообещал Гогниев.

Пока же проявить себя ему мешает в том числе ряд неспортивных факторов, главный из которых — финансовые проблемы. Клубу уже запретили регистрировать новичков из-за долгов перед Эльмиром Набиуллиным и «Аланией». Также, по информации СМИ, 30 млн рублей осталось заплатить предыдущему наставнику Писареву и 10 млн — членам его штаба.

А причиной отстранения Тихого, Камышева и Идову, возможно, тоже могли послужить задолженности по зарплате. Так, агент последнего Вильям Д’Авила подчеркнул, что его клиент не получал денег с июня.