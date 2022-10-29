Рианчо: Глушаков показал неуважение к клубу, болельщикам и тренеру

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поведение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова после замены в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Если Глушаков не сел на скамейку и не пожал руку тренеру после замены, то возникает вопрос, уважает ли он клуб, болельщиков и тренера. Это вопрос воспитания», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру Спартаку Гогниеву.

«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять).

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова.