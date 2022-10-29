Узнать больше

Каррера считает, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поведение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова после замены в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».
Каррера считает, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова
  • Gettyimages.ru

«Такое поведение Дениса неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:0. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру Спартаку Гогниеву.

«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять).

Ранее Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить