Каррера считает, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поведение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова после замены в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Такое поведение Дениса неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:0. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру Спартаку Гогниеву.

«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять).

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