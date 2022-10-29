Каррера считает, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова
- Gettyimages.ru
«Такое поведение Дениса неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе», — цитирует Карреру Sport24.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:0. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру Спартаку Гогниеву.
«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять).
Ранее Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»