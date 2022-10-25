Феерии «Зенита» и «Спартака», дубль Сычевого в ворота ЦСКА и спасение «Факела» в концовке: чем запомнился 14-й тур РПЛ

«Зенит» и «Спартак» добились разгромных побед, забив 12 безответных мячей в ворота «Сочи» и «Химок». «Оренбург» отобрал очки у ЦСКА благодаря второму дублю подряд Владимира Сычевого. «Факел» вдесятером ушёл от поражения в матче с «Ростовом» на 97-й минуте. А «Краснодар» на выезде отомстил команде «Пари Нижний Новгород» за поражение в Кубке России. Чем запомнился 14-й тур РПЛ — в материале RT.

Спорное удаление Каккоева

«Пари НН» и «Краснодар» оказались в крайне необычной ситуации. Всего за четыре дня команды встретились дважды в разных турнирах. Южане сначала потерпели поражение на выезде в Кубке России, а затем здесь же, в Нижнем Новгороде, одержали победу и прервали трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

Главным героем в составе южан стал Джон Кордоба. В дебюте противостояния нападающий протащил мяч в штрафную и от лицевой отдал передачу на пустые ворота Ильзату Ахметову. А уже в концовке он вынудил Никиту Каккоева нарушить на себе правила ценой второго «горчичника» и самостоятельно поставил точку, убежав один на один с Никитой Гойло.

А хозяева не только уступили, но и заканчивали вдевятером. И если удаление Мамаду Майги сразу после перерыва вопросов не вызвало, то карточка Каккоева получилась спорной. Кордоба толкнул оппонента в спину, на что тот ответил слабым ударом ногой по голени. Этого форварду хватило, чтобы рухнуть на газон с гримасой боли. А Василий Казарцев, посмотрев повтор, выгнал нарушителя с поля. К слову, первую жёлтую он также получил за неспортивное поведение, когда толкнул Эдуарда Сперцяна.

Отдельно следует отметить Ахметова. Полузащитник, перешедший в «Краснодар» летом на правах свободного агента, поначалу не пользовался доверием Александра Сторожука и даже публично высказывал недовольство своим положением. Однако, получив шанс, футболист им воспользовался. В прошлом туре он отдал две голевые передачи, а в этом забил.

Спасительный пенальти Гонгадзе

А вот «Факел», даже оставшись в меньшинстве более чем на тайм в игре с «Ростовом», ушёл от поражения, несмотря на нерадостные настроения в команде. Сперва они не реализовали пенальти. Затем, на 43-й минуте, судья Павел Шадыханов, обратившись к помощи VAR, показал Олегу Дмитриеву прямую красную за опасный подкат в ноги Николаю Комличенко. Наконец, сразу после перерыва Даниил Глебов, совершив слаломный проход в чужую штрафную, открыл счёт.

Однако коллектив Дмитрия Пятибратова в неравных составах в конце сумел завладеть инициативой и в добавленное время заработал второй одиннадцатиметровый. Его назначение получилось бесспорным, поскольку Евгений Чернов коснулся мяча рукой в собственной штрафной. Но рефери, чтобы принять окончательное решение, вновь понадобилось смотреть повтор. Георгий Гонгадзе не имел права упустить такой шанс и на 97-й минуте восстановил статус-кво на табло.

Так новичок элитного дивизиона в очередной раз проявил несгибаемый характер. В нынешнем розыгрыше национального первенства он девять раз уступал в счёте, но в пяти случаях сумел спастись. Попутно «Факел» продолжает регулярно огорчать команды, претендующие на высокие места. Помимо «Ростова», он отобрал очки у «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», «Сочи» и даже «Зенита».

Неудачный вояж Федотова

А «Оренбург» вновь дал бой столичному гранду. В прошлом туре вернувшийся в РПЛ коллектив едва не обыграл «Динамо» на выезде, а в этом дома разошёлся миром с ЦСКА — 2:2. Заодно он поставил подножку своему бывшему наставнику Владимиру Федотову, из-за дисквалификации лишённому права присутствовать на скамейке.

Причём подопечные Марцела Лички вовсе не играли на отбой, а, напротив, действовали первым номером. Они владели мячом 61% времени и подали восемь угловых против двух у оппонента. По ударам и выстрелам в створ у фаворита имелось небольшое преимущество, но это объяснялось атакующей манерой игры хозяев и провалами в обороне.

Особенно неудачную встречу провёл центральный защитник Ренато Гойкович. Сначала он не сумел прервать пас на Фёдора Чалова, и тот пяткой отправил мяч между ног Алексею Кеняйкину, а затем срезал его в собственные ворота.

Зато вновь неудержим был Владимир Сычевой. Крымский нападающий оформил дубль во второй встрече чемпионата подряд и продлил результативную серию в РПЛ до четырёх туров. Более того, с 11 голами он догнал Квинси Промеса в гонке бомбардиров. Стал форвард автором и важного клубного достижения — оказался первым футболистом в истории «Оренбурга», преодолевшим отметку десять мячей в Премьер-лиге.

А после финального свистка признанный лучшим игроком противостояния нападающий, как обычно, не обошёлся без шутки. Он посетовал, что, когда получает данный приз, неизменно расстраивается, поскольку не успевает в раздевалку на перекус пиццей, и, извинившись перед корреспондентом, отправился к партнёрам.

Прерванная серия Соболева

Как нужно обыгрывать уступающего в классе соперника, ЦСКА наглядно продемонстрировал «Спартак». Красно-белые, несмотря на дисквалификации Гильермо Абаскаля, Даниила Хлусевича и Квинси Промеса, а также травмы Наиля Умярова и Руслана Литвинова, добились самой крупной победы в чемпионате с марта 2021-го, забив пять безответных мячей в ворота «Химок».

Судьбу противостояния во многом определило провальное начало от аутсайдера. Уже на второй минуте Михаил Игнатов открыл счёт, а вскоре Алексей Никитин допустил грубейшую ошибку, подарив выход на пустые Шамару Николсону.

К чести футболистов подмосковной дружины, они даже в такой ситуации рук не отпустили и завладели инициативой. Красно-белые в обороне тоже действовали далеко не безгрешно и, если бы не совершивший пять сейвов Александр Селихов, могли позволить гостям возродить интригу.

И лишь после того, как Николсон оформил дубль, они прекратили сопротивление. Этим воспользовалась получившая игровое время молодёжь «Спартака». Вышедший на замену Павел Мелёшин забил дебютный мяч в РПЛ и попутно в возрасте 18 лет и 221 дня оказался одним из самых юных авторов голов в составе клуба за последние десять лет. А ассистировал ему сверстник Даниил Зорин, впервые вышедший на поле в Премьеру-лиге. Наконец, точку поставил подключившийся к атаке Павел Маслов, до того за москвичей не отличавшийся.

Единственной ложкой дёгтя можно назвать прерванную результативную серию Александра Соболева. С учётом товарищеской встречи сборной России с Киргизией он забивал в восьми матчах кряду, но на этот раз довольствовался только результативным пасом.

Удивительные ошибки подопечных Гаранина

Если разгром «Спартаком» одного из аутсайдеров оказался предсказуемым, то избиение «Сочи» в Санкт-Петербурге стало большой неожиданностью. Несмотря на то что после ухода Федотова южанам сложнее вести борьбу за медали, они всё равно остаются крепким коллективом, способным дать бой любому оппоненту.

Любопытно, что долгое время они считались удобным соперником для «Зенита», поскольку потерпели от него четыре поражения подряд. Однако в прошлом сезоне с неудачной серией, казалось, было покончено, ведь петербуржцы в двух встречах набрали всего одно очко.

Отчётное противостояние словно вернуло в прошлое. Гости провели один из худших матчей за последние годы. И дело не только в семи пропущенных мячах. Они владели мячом всего 29% времени и не нанесли ни одного удара в створ. Да, подопечные Вадима Гаранина с 20-й минуты вынуждены были играть в меньшинстве после того, как центральный защитник Артём Мещанинов получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Но их действия в обороне всё равно поражали полным безволием. Хозяева спокойно принимали мяч в чужой штрафной и делали с ним всё что хотели. Особенно курьёзным получился второй гол Малкома, когда Артём Юсупов фактически вывел его один на один с Сосланом Джанаевым. Впрочем, нашлось место и эффектным дальним ударам Вендела и Вильмара Барриоса.

В результате Малком с 11 голами догнал в списке бомбардиров соревнования Квинси Промеса и Владимира Сычевого. А Иван Сергеев оформил дубль во втором матче подряд. Всего несколько дней назад он дважды огорчил «Крылья Советов» в Кубке страны.

А «Зенит» не только набрал три очка, но и установил пару знаковых достижений. Во-первых, он забил 43 мяча в 14 турах. Это новый рекорд чемпионатов России. Во-вторых, отличился в 41-й домашней встрече национального первенства подряд. А вот разгром «Сочи» не стал самым крупным даже в текущем сезоне, поскольку «Оренбург» пропустил восемь раз. Зато для южан это самое унизительное поражение в истории.