Пропущенный мяч на первой минуте и сотый гол Смолова: «Динамо» совершило камбэк в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом»

«Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в 14-м туре РПЛ. Железнодорожникам не пошёл на пользу гол, забитый ими уже на первой минуте. Открыв счёт, они прижались к своим воротам и позволили сопернику завладеть инициативой. Бело-голубые же снова проявили характер и, оказавшись в непростой ситуации, добились победы, идеально распорядившись стандартными положениями. Фёдор Смолов и Даниил Фомин реализовали по пенальти, а Арсен Захарян забил курьёзный мяч со штрафного. Причём для Смолова этот гол оказался сотым в Премьер-лиге.

Проблемы «Локомотива» с функциональной готовностью и сложности в атаке

Две победы подряд, добытые после увольнения Йозефа Циннбауэра, позволили «Локомотиву» вернуть уверенность в себе. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова железнодорожники обыграли «Торпедо» в РПЛ и «Химки» — в Кубке страны. Очередной успех помог бы им покинуть зону стыков в национальном первенстве.

Однако столичное дерби наглядно продемонстрировало: не стоит переоценивать набранные во встречах с аутсайдерами шесть очков. Не выручил хозяев даже забитый уже на первой минуте мяч. Оборона «Динамо» полностью провалилась, а Франсуа Камано головой замкнул подачу Дмитрия Живоглядова с правого фланга.

Поначалу казалось, что красно-зелёные грамотно действуют по счёту. Они самоотверженно вели борьбу в каждом эпизоде и регулярно убегали в контратаки, пользуясь неуверенными действиями в опорной зоне молодого Александра Кутицкого.

Однако преимущество бело-голубых становилось всё ощутимее. Собравшись, они подавили соперника в высоком прессинге и почти не позволяли ему переходить середину поля, выигрывая большинство единоборств. Итоговая статистика говорит сама за себя. Гости нанесли 23 удара (три — у «Локо»), 12 из которых пришлись в створ (два), и подали девять корнеров (два).

Железнодорожники с огромным трудом проникали в чужую штрафную и в основном уповали на подачи с флангов, с которыми легко справлялись высокие Саба Сазонов и Роберто Фернандес. Основная ответственность за конструктив на чужой половине лежала на Антоне Миранчуке, который впервые при Фёдорове вышел на поле с первых минут, но он ничем себя не проявил с точки зрения помощи партнёрам. Например, не отдал им ни одного паса под удар.

После перерыва «Локомотив» на время сумел собраться и даже завладел инициативой, однако это по-прежнему не приводило к возникновению опасных моментов у ворот Антона Шунина. Если не считать пропущенный мяч, голкипер совершил всего один несложный сейв. Самым неприятным оказался слабый удар головой в исполнении Миранчука из пределов штрафной.

А в концовке в очередной раз дала о себе знать не лучшая функциональная готовность. Пропустив со штрафного от Арсена Захаряна из-за обидного рикошета на 63-й минуте, подопечные Фёдорова должны были идти вперёд, но сил на это у них не осталось. «Динамо», напротив, проводило одну быструю атаку за другой. Причём подключались к ним даже крайние защитники, что говорит о неплохом состоянии. В результате бело-голубые закономерно заработали второй пенальти, и Даниил Фомин поставил точку в матче.

Штаб хозяев пустил возможность изменить игру и с помощью замен. Техничный Педриньо, способный создать проблемы защитникам, получил лишь десять минут и ничем себя не проявил. Нападающий Марко Раконьяц и вовсе остался на скамейке запасных. Зато Гирано Керка, который пытался создавать остроту на правом краю, поменяли на универсального, но больше склонного к разрушению Константина Марадишвили. Неудивительно, что он тоже выглядел блекло. А Максим Ненахов вообще отметился со знаком минус, привезя пенальти.

Характер «Динамо» и высокая результативность

А вот «Динамо» остаётся только похвалить. Бело-голубые, в начале осени выдавшие четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одержали три победы подряд за восемь дней.

Особенно важно, что команда вновь проявила характер. На старте сезона она только теряла очки в матчах, где вела в счёте («Факел» — 3:3, «Пари Нижний Новгород» — 2:2). Однако в двух последних турах, оказавшись в непростой ситуации, коллектив Йокановича добивался успеха. «Оренбургу» по ходу встречи он уступал 1:2, но оказался сильнее, а от «Локомотива» пропустил на первой минуте и сумел совершить камбэк.

Подобный настрой свидетельствует и о том, что футболисты, наконец, сплотились вокруг специалиста и приняли его. Неслучайно вратарь Игорь Лещук упомянул о жёстком разговоре между представителями штаба и игроками, который произошёл на одном из занятий. Похоже, он помог эмоционально встряхнуть команду.

И теперь действующие бронзовые призёры чемпионата России словно вернулись в прошлый сезон. Они не закрываются в обороне, открыв счёт, а идут вперёд и стремятся реализовать как можно больше моментов. В результате в рамках победной серии они огорчили соперников суммарно девять раз.

Особенно показательным в этом плане получилось дерби с железнодорожниками, когда гости до последнего бежали в атаку. Пусть все три мяча в этот вечер были забиты ими со стандартных положений, все они стали следствием давления со стороны «Динамо».

Способствовали этому и своевременные рокировки Йокановича. Хотя в субботу никто из резервистов не забил, Константин Тюкавин заработал пенальти. Вместе с Вячеславом Грулёвым и Даниилом Лесовым они освежили линию атаки бело-голубых.

Правильные решения Кукуяна

Отдельно необходимо сказать пару тёплых слов в адрес судейской бригады Павла Кукуяна. Наибольшие вопросы вызвал эпизод с назначением первого пенальти в ворота «Локомотива». Все повторы акцентировали внимание на борьбе Дмитрия Баринова и Фернандеса, в которой россиянин не допустил нарушений правил.

И лишь при более тщательном изучении стало понятно, почему рефери указал на «точку». Миранчук в момент подачи оппонента с фланга после розыгрыша корнера коснулся мяча рукой. Поэтому железнодорожники даже не оспаривали решение. А Фёдор Смолов уверенно реализовал одиннадцатиметровый и отметился юбилейным, сотым голом в РПЛ.

Назначение второго пенальти получилось бесспорным. Ненахов откровенно наступил на ногу Тюкавину. Идеально Кукуян разобрался в ситуации, и когда Сазонов после контакта со Станиславом Магкеевым упал в чужой штрафной. Их единоборство произошло ещё до ввода мяча в игру, а потому нарушение не фиксировалось.

А в моменте с отменённым голом Захаряна в конце первого тайма рефери помогли помощники на VAR. Посмотрев повтор, он убедился: находившийся в офсайде Смолов перекрывал обзор Маринато Гилерме и помешал ему спасти команду.

Впрочем, Кукуян качественно отработал и на других встречах грандов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги: «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Спартак» и «Спартак» — «Зенит».