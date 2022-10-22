Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых пенальти
- РИА Новости
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Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.
Один из мячей в составе «Динамо» забил Даниил Фомин (90+3, пенальти). Таким образом, форвард бело-голубых повторил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству реализованных 11-метровых ударов. 25-летний хавбек забил все 17 пенальти в РПЛ. Такую же серию без единого промаха некогда выдал бывший полузащитник пермского «Амкара» Георгий Пеев.
«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.
Ранее гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».