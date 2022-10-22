Узнать больше

Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых пенальти

Короткая ссылка
«Динамо» в гостях нанесло поражение «Локомотиву» в столичном дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых пенальти
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

Один из мячей в составе «Динамо» забил Даниил Фомин (90+3, пенальти). Таким образом, форвард бело-голубых повторил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству реализованных 11-метровых ударов. 25-летний хавбек забил все 17 пенальти в РПЛ. Такую же серию без единого промаха некогда выдал бывший полузащитник пермского «Амкара» Георгий Пеев.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить