Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых пенальти

«Динамо» в гостях нанесло поражение «Локомотиву» в столичном дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

Один из мячей в составе «Динамо» забил Даниил Фомин (90+3, пенальти). Таким образом, форвард бело-голубых повторил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству реализованных 11-метровых ударов. 25-летний хавбек забил все 17 пенальти в РПЛ. Такую же серию без единого промаха некогда выдал бывший полузащитник пермского «Амкара» Георгий Пеев.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».