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Гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом» 

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Воронежский «Факел» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом» 
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ростова» мяч забил Данил Глебов (50-я минута). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (90 + 7, пенальти).

Клуб из Воронежа остался в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева (45-я).

«Ростов» с 28 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.

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