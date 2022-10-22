Гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
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Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.
В составе «Ростова» мяч забил Данил Глебов (50-я минута). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (90 + 7, пенальти).
Клуб из Воронежа остался в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева (45-я).
«Ростов» с 28 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.