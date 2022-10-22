«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Краснодар» в гостевом матче взял верх над «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).

Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».