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«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

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«Краснодар» в гостевом матче взял верх над «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).

Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

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