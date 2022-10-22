«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).
Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».