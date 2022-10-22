СЭ: Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

По информации «Спорт-Экспресса», Талалаев мог не полететь в Грозный из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

Напомним, что 13 октября «Торпедо» объявило о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. Талалаев является воспитанником «Торпедо». Он выступал за чёрно-белых с 1991 по 1995 год. 11 сентября наставник покинул пост главного тренера «Ахмата».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал об основном акционере московского клуба — Романе Авдееве.