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Бывший спортивный директор «Торпедо» рассказал об основном акционере клуба Авдееве

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Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал об основном акционере московского клуба Романе Авдееве.
Бывший спортивный директор «Торпедо» рассказал об основном акционере клуба Авдееве
  • Gettyimages.ru

«Помню ли момент, когда понял, что Авдееву РПЛ не особенно нужна? Отлично помню. Мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно. Не было радости от побед. Он сидел в ложе и устало смотрел на происходящее. У человека всё на лице написано. Деньги вкладывает, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придётся платить. Ну а потом, когда «Торпедо» почти уже выходил, на очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!» — приводит слова Бондаренко «Спорт-Экспресс».

Бывший спортивный директор автозаводцев рассказал, что тогда ответил экс-наставник команды Сергей Игнашевич.

«А что тут скажешь? Вот что мы творим? Да, тратим ваши деньги — пытаемся побеждать! Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Конечно! Просто счастье! А что потом было, не знаю. Я уже два года вне клуба», — сказал он.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вёл переговоры с зарубежными клубами до назначения в московский клуб.

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