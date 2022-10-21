Бывший спортивный директор «Торпедо» рассказал об основном акционере клуба Авдееве

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал об основном акционере московского клуба Романе Авдееве.

«Помню ли момент, когда понял, что Авдееву РПЛ не особенно нужна? Отлично помню. Мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно. Не было радости от побед. Он сидел в ложе и устало смотрел на происходящее. У человека всё на лице написано. Деньги вкладывает, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придётся платить. Ну а потом, когда «Торпедо» почти уже выходил, на очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!» — приводит слова Бондаренко «Спорт-Экспресс».

Бывший спортивный директор автозаводцев рассказал, что тогда ответил экс-наставник команды Сергей Игнашевич.

«А что тут скажешь? Вот что мы творим? Да, тратим ваши деньги — пытаемся побеждать! Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Конечно! Просто счастье! А что потом было, не знаю. Я уже два года вне клуба», — сказал он.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вёл переговоры с зарубежными клубами до назначения в московский клуб.