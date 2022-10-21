Узнать больше

Талалаев заявил, что вёл переговоры с зарубежными клубами до назначения в «Торпедо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вёл переговоры с зарубежными клубами до назначения в московский клуб.
Талалаев заявил, что вёл переговоры с зарубежными клубами до назначения в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Из-за того, что прошёл все этапы в России — от тренера юношеской команды до работы в Российской премьер-лиге, приоритетной целью было уехать работать в другую страну. Думаю, что готов к этому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы за границей», — приводит слова Талалаева Sport24.

Тренер ответил на вопрос, были ли конкретные предложения.

«Да. Не страны «большой пятёрки», конечно, — сейчас российским тренерам попасть туда нереально. Венгрия, арабский мир — это те направления, с клубами откуда я вёл переговоры», — сказал он.

50-летний россиянин стал главным тренером автозаводцев 13 октября.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить