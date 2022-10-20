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Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата»

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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб.
Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата»
  • РИА Новости

«На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой», — цитирует Талалаева Sport24.

Талалаев является воспитанником «Торпедо». Он выступал за чёрно-белых с 1991 по 1995 год. 50-летний тренер возглавил столичную команду 13 октября.

«Торпедо» с шестью очками по итогам 13 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Талалаев прокомментировал победу над ЦСКА в матче четвёртого тура Кубка России.

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