Талалаев — о победе над ЦСКА в Кубке России: это пока первый шаг, ребята большие молодцы
«Это пока первый шаг, ребята большие молодцы. Может быть, футбол во втором тайме не такого качества, на которое мы претендовали, но с точки зрения изменений, которые мы просим, агрессивности игры, количества и качества атак уже кое‑что вырисовывается», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.
Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах поражения армейцев в матче с «Торпедо» в Кубке России.