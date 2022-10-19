Талалаев — о победе над ЦСКА в Кубке России: это пока первый шаг, ребята большие молодцы

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал игру своей команды в матче с ЦСКА четвёртого тура Кубка России.

«Это пока первый шаг, ребята большие молодцы. Может быть, футбол во втором тайме не такого качества, на которое мы претендовали, но с точки зрения изменений, которые мы просим, агрессивности игры, количества и качества атак уже кое‑что вырисовывается», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах поражения армейцев в матче с «Торпедо» в Кубке России.