Федотов о матче с «Торпедо»: это поражение — хороший пинок перед «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах поражения армейцев в матче с «Торпедо» в Кубке России.

«Поражение есть поражение, мы всегда придаём им большое значение. Это основа для серьёзного анализа. Казалось, всё есть, но голов нет, нет хладнокровия в заключительной фазе», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Он также отметил игру защитника армейцев Егора Ушакова. По его словам, футболист для первого матча в старте смотрелся достойно и проделал полезную работу.

«Это поражение — хороший пинок перед следующим выездом», — заключил Федотов.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о победе над ЦСКА в матче четвёртого тура Кубка России.