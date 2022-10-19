Защитник «Торпедо» Самсонов прокомментировал победу над ЦСКА
«Был ли специальный настрой на ЦСКА? Настраиваемся на каждую игру. Так получилось, что матчи сложились в нашу пользу. Вот и всё», — цитирует Самсонова «Чемпионат».
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева.
В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич (11-я минута, пенальти).
Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.
Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус высказался после победы автозаводцев над ЦСКА в четвёртом круге Кубка России.